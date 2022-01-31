На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб 27-летний мужчина (фото)

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб 27-летний мужчина (фото)

Авария произошла во Львовской области.

На трассе Киев-Чоп в понедельник, 31 января, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погиб 27-летний мужчина.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

ДТП произошло вблизи села Ясенив Львовской области. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и грузовик DAF.

На месте ДТП погиб 27-летний водитель легкового автомобиля.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Продолжается следствие.

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