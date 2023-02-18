На трассе Киев-Чоп произошла авария: пострадали семь человек, среди них – дети

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в селе Зубра, вечером 17 февраля, из-за столкновения двух легковушек пострадали семь человек, в том числе – трое детей.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Volkswagen Passat", 48-летний житель города Новояворовск, во время совершения маневра столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touran", за рулем которого находился 31-летний житель Львовского района.

"В результате ДТП травмы разной тяжести получили водитель и четверо пассажиров "Пассата" — 37-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей, девочки в возрасте 9 и 14 лет и 5-летний мальчик, а также водитель и пассажир "Таурана". Все пострадавшие были доставлены в медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, на Хмельнитчине столкнулись автогрейдер и легковушка — три человека погибли.

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