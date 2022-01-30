На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус, который ехал в Польшу: пострадали 14 человек

Причины ДТП устанавливаются полицией.
На трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)".
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
ДТП произошло в 2:03. По данным спасателей, автобус взлетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали 14 человек. Их с травмами госпитализировали в больницу.
На месте аварии работало 8 спасателей и спецтехника. Причины ДТП устанавливаются полицией.
В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что за рулем автобуса находился 33-летний житель Ровенской области. Транспорт двигался в направлении Львова. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. В автобусе находились 40 человек.
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