На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус, который ехал в Польшу: пострадали 14 человек

На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус, который ехал в Польшу: пострадали 14 человек

Причины ДТП устанавливаются полицией.

На трассе Киев-Чоп, вблизи с. Хватов Золочевского района Львовской области, в воскресенье, 30 января, перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)".

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

ДТП произошло в 2:03. По данным спасателей, автобус взлетел в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали 14 человек. Их с травмами госпитализировали в больницу.

На месте аварии работало 8 спасателей и спецтехника. Причины ДТП устанавливаются полицией.

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что за рулем автобуса находился 33-летний житель Ровенской области. Транспорт двигался в направлении Львова. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. В автобусе находились 40 человек.

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