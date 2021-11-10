На трассе Киев-Чоп иностранец насмерть сбил 38-летнюю женщину: фото

Потерпевшая скончалась на месте ДТП.
В с. Конюхи Стрыйского района Львовской области во вторник, 9 ноября, в 19:00 автомобиль, за рулем которого был 34-летний иностранец, насмерть сбил 38-летнюю женщину.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. По данным следствия, водитель автомобиля Mazda, 34-летний иностранец, сбил переходившую дорогу 38-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте аварии. Личность женщины уже установили, это – местная жительница.
По факту аварии открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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