На трассе Киев-Чоп Honda вылетела на встречную и протаранила Skoda: 7 пострадавших, среди которых 3 — дети (фото)

На трассе Киев-Чоп Honda вылетела на встречную и протаранила Skoda: 7 пострадавших, среди которых 3 — дети (фото)

Движение по трассе затруднено из-за сразу два ДТП.

В селе Розвадов Стрыйского района Львовской области в понедельник, 26 июля, столкнулись автомобили Honda и Skoda. В ДТП пострадали 7 человек.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. По данным следствия, автомобиль Honda, которым руководил 63-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в Skoda, в которой за рулем был 54-летний житель Тернопольщины.

В аварии пострадал водитель Skoda и четыре его пассажирки, среди которых трое детей в возрасте 5,8 и 10 лет и 21-летняя девушка.

Травмировался и водитель Honda и его 40-летняя пассажирка. Всех пострадавших госпитализировали. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

В патрульной полиции Львовской области сообщили, что из-за ДТП на трассе Киев-Чоп было осложнения в движении.

"Движение восстановили, но осложнения остались, ведь в 700 метрах от этого ДТП произошла еще одна авария — к счастью, без пострадавших", — сообщили в патрульной полиции.

Напомним, в Винницкой области в ДТП погибли отец с сыном — еще один подросток травмирован.

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