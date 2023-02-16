Во Львове кусок лепнины упал на голову 17-летней девушке: ее госпитализировали

Кусок лепнины из здания медуниверситета упал на голову прохожей.
В четверг, 16 февраля, возле одного из корпусов медуниверситета во Львове пострадала 17-летняя девушка. Когда она проходила возле здания, ей на голову свалился кусок лепнины.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Несчастный случай произошел около 15:00 на улице Шимзеров. С места происшествия несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в больницу святого Николая. У нее подозревают сотрясение головного мозга.
Как уточнили в больнице, пострадавшей проводят необходимые обследования для установления диагноза.
Напомним, летом прошлого года в центре Львова ночью обрушился жилой дом, который является памятником архитектуры местного значения.
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