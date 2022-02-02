На случай полномасштабных военных действий: во Львове директоров школ учат стрелять из оружия (фото)

На случай полномасштабных военных действий: во Львове директоров школ учат стрелять из оружия (фото)

Директоров школ готовят в рамках Программы национального сопротивления.

Во вторник, 1 февраля, во Львове директора школ обучались стрельбе. Руководители учебных заведений приобретали базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления.

Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Львовского городского совета.

"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей громады навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, которые расположены на территории Львовской ГТГ, и развитие инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Директоров школ учат стрелять из оружия, фото/ЛГС

Напомним, во Львове подготовили план действий на случай полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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