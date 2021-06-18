На скорости врезался в трактор: во Львовской области погиб 22-летний мотоциклист (фото)

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

В одном из сел Стрыйского района Львовской области 17 июня в 1:00 мотоцикл на скорости врезался в трактор. От полученных травм мотоциклист скончался на месте трагедии.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего и произошло ДТП. Личность погибшего уже установили. Это — 22-летний житель Стрыя.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 17 июня 2021 года

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