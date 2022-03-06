На пунктах пропуска во Львовской области работают гуманитарные штабы: какую получить помощь

На пунктах пропуска во Львовской области работают гуманитарные штабы: какую получить помощь

На пунктах пропуска можно получить помощь.

Вдоль трасс шести международных автомобильных пунктов пропуска на Львовской таможни размещены палатки, где местные волонтеры и сотрудники Красного креста раздают все необходимое: горячие напитки, еду, лекарства.

Об этом сообщает гуманитарный штаб "ПомощьUAЛьвов"

Там можно согреться и получить медицинскую консультацию. Задание международного гуманитарного штаба #ПомощьUAЛьвов:

Координация действий отправителей гуманитарных грузов и получателей.

Помощь с ускорением таможенного оформления гуманитарных грузов.

Разработка логистики перевозок.

Помощь в поиске складских помещений.

Также при Штабе работает горячая линия, через которую можно узнать алгоритм действий при оформлении документов на гуманитарную помощь и другие важные вопросы.

Обратиться можно по телефонам: +38 095 486 88 72, +38 097 611 85 54, +38 093 457 74 92, +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91.