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На пунктах пропуска во Львовской области работают гуманитарные штабы: какую получить помощь

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На пунктах пропуска можно получить помощь.

Вдоль трасс шести международных автомобильных пунктов пропуска на Львовской таможни размещены палатки, где местные волонтеры и сотрудники Красного креста раздают все необходимое: горячие напитки, еду, лекарства.

Об этом сообщает гуманитарный штаб "ПомощьUAЛьвов"

Там можно согреться и получить медицинскую консультацию. Задание международного гуманитарного штаба #ПомощьUAЛьвов:

  • Координация действий отправителей гуманитарных грузов и получателей.
  • Помощь с ускорением таможенного оформления гуманитарных грузов.
  • Разработка логистики перевозок.
  • Помощь в поиске складских помещений.

Также при Штабе работает горячая линия, через которую можно узнать алгоритм действий при оформлении документов на гуманитарную помощь и другие важные вопросы.

Обратиться можно по телефонам: +38 095 486 88 72, +38 097 611 85 54, +38 093 457 74 92, +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91. 

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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