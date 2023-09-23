На Прикарпатье полицейский сбил насмерть 16-летнего парня: что известно

По предварительной информации, полицейский на BMW, находясь вне службы, наехал на подростка на неосвещенном участке дороги.

В Коломыйском районе в Прикарпатье полицейский за рулем BMW сбил насмерть 16-летнего подростка. ДБР возбудило уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

"Авария произошла вчера, около 22:20 в селе Ценява Коломыйского района. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний подросток погиб", — говорится в сообщении. полиции.

Также читайте В Тернопольской области мужчина пошутил на дороге и попал в реанимацию: что произошло

Прибывшие на место происшествия правоохранители сразу проверили своего коллегу на состояние опьянения. Он был трезв.

По факту аварии следственное подразделение ДБР начало уголовное производство. Кроме того, полиция Прикарпатья проводит служебное расследование, результаты которого будут направлены в ДБР.

Напомним, во Львовской области 18-летний водитель въехал в ограждение. В результате ДТП пассажир Fiat, 18-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Еще трое пассажиров 15, 17 и 19 лет, а также водитель получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

Читайте также: