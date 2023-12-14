На популярном курорте Львовщины местные подрались с туристами из-за обнаженных торсов: как все закончилось

Во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который устроил драку с туристами из-за замечаний об обнаженном торсе.

Об этом идет речь в приговоре Трускавецкого городского суда Львовской области.

По данным суда, мужчина в 2022 году был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Он в Трускавце в июле 2023 вместе с знакомым подрались в местном кафе с туристами. Это произошло из-за того, что отдыхающие сделали мужчинам замечания, потому что те были с обнаженными торсами, без футболок. Тогда местные ворвались в заведение питания и начали приставать к туристам. Одного мужчину они избили.

Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся. Он объяснил, что в тот день он с другом провожал девушку. Мужчины были нетрезвыми и с оголенными торсами. Тогда посетители ресторана сделали им замечания, из-за чего началась потасовка.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 296 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Поскольку он находился на испытательном сроке, то его на 5 лет отправили за решетку. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, во Львове пенсионера МВД заставили вернуть государству около 192 тыс. грн, которые он получал как внутренний переселенец.

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