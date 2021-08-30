На одежде увидели следы крови: во Львовской области сын убил собственную мать

Мужчина вел себя неадекватно и аресивно.

В городе Броды Львовской области 45-летний сын убил свою 67-летнюю мать. Сообщение о агрессивном мужчени поступило к правоохранителям 29 августа около десяти часов.

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Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, о подозрительном мужчине, который ведет себя неадекватно и нарушает общественный порядок, сообщили жителей одного из многоквартирных домов.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в подъезде лицо, о котором говорилось в сообщении — жителя дома возрастом 45 лет. На его одежде полицейские увидели следы крови, а в квартире, где он проживал, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась 67-летняя жительница квартиры, мать мужчмны, который вел себя неадекватно. Причиной смерти женщины стало ножевое ранение в области шеи. Также установлено, что к убийству женщины причастен ее сын.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному 45-летнему мужчине грозит наказание — от 7 до 15 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину.

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