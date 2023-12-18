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На объездной Львова заблокировано движение по трассе Киев-Чоп: произошла авария

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На объездной Львова заблокировано движение по трассе Киев-Чоп: произошла авария

Фото: facebook.com/Патрульная полиция Львова

Патрульные организовали объезд.

В понедельник вечером, 18 декабря, на объездной Львова возле села Бережаны столкнулись две легковушки и грузовик. В результате аварии движение транспорта полностью заблокировано.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции львовской области.

"На 546 километре автодороги Киев-Чоп недалеко от села Бережаны из-за ДТП с пострадавшими движение обеими полосами заблокировано. Учтите эту информацию и будьте осторожны на дороге", — отметили в отделе коммуникации.

Отмечается, что патрульные организовали объезд через село Пасеки-Зубрицкие и село Подборцы.

Напомним, 16 декабря на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием военных. На автодороге "Киев-Чоп" из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых — военные.

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Дата публикации
Просмотры
104
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