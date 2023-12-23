На месте взрыва в доме во Львове спасатели обнаружили погибшую женщину (фото, видео)

Из-под завала спасли 2 человека, из них — 1 ребенка.

На месте взрыва, произошедшего вечером в субботу, 23 декабря, в двухэтажном частном жилом доме по улице Княгини Ольги во Львове спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В сообщении уточнили, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего была разрушена стена с последующим горением.

Из-под завала спасли 2 человека, из них — 1 ребенка. Также с места происшествия в больницу госпитализировали 4 человека, из них 2 ребенка.

На месте взрыва в доме во Львове спасатели обнаружили погибшую женщину

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрыве в частном доме и уточнил, что пострадавших детей и женщин доставили в больницу с ожогами. По его словам, их состояние не тяжелое.

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