На Львовскую область надвигаются грозы и ливни: в регионе объявили штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый.
Сегодня, 31 августа, и с сохранением 1 сентября во Львове и области ухудшатся погодные условия. В регионе ожидаются грозы, местами значительные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Также на Львовщине будет ветрено — порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 16-18º тепла.
В результате осадков 1-2 сентября на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 м над уровнями 31 августа по состоянию на 8:00 ч., без негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.