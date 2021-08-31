На Львовскую область надвигаются грозы и ливни: в регионе объявили штормовое предупреждение

На Львовскую область надвигаются грозы и ливни: в регионе объявили штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый.

Сегодня, 31 августа, и с сохранением 1 сентября во Львове и области ухудшатся погодные условия. В регионе ожидаются грозы, местами значительные дожди. Объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также на Львовщине будет ветрено — порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 16-18º тепла.

В результате осадков 1-2 сентября на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 м над уровнями 31 августа по состоянию на 8:00 ч., без негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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