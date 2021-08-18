На Львовскую область движется гроза: чрезвычайники объявили штормовое предупреждение

Во Львове и области 18 августа будет с грозами, но без осадков.
Сегодня, 18 августа, во Львовской области местами ожидаются грозы. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает ГСЧС Львовщины.
"Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице", — отметили чрезвычайники.
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, 18 августа местами ожидаются грозы. Ветер умеренный. Температура днем 17-22° тепла.
Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха несколько уменьшится.
Напомним, во вторник, 17 августа, Львов накрыло гиганстськое редкое облако — "грозовой воротник", что привело к сильной грозе и дождям. Непогода на Львовщине в этот день обесточила 200 населенных пунктов и повалила десятки деревьев.