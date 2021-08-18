На Львовскую область движется гроза: чрезвычайники объявили штормовое предупреждение

Во Львове и области 18 августа будет с грозами, но без осадков.

Сегодня, 18 августа, во Львовской области местами ожидаются грозы. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает ГСЧС Львовщины.

"Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице", — отметили чрезвычайники.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, 18 августа местами ожидаются грозы. Ветер умеренный. Температура днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Напомним, во вторник, 17 августа, Львов накрыло гиганстськое редкое облако — "грозовой воротник", что привело к сильной грозе и дождям. Непогода на Львовщине в этот день обесточила 200 населенных пунктов и повалила десятки деревьев.

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