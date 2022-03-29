На Львовщину передадут медицинскую помощь более чем на 1 миллион евро

На Львовщину передадут медицинскую помощь более чем на 1 миллион евро

Медикаменты смогут получить медучреждения, а также волонтеры, работающие в горячих точках.

Благотворители передадут во Львовскую область медицинскую помощь более чем на 1 миллион евро.

Также читайте В Украину прибыла медицинская помощь из Франции

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Медицинскую помощь собрали четыре организации: Европейский форум медицинских ассоциаций (EFMA), Всемирная медицинская ассоциация (WMA), Постоянный комитет европейских врачей (CPME) и Израильская медицинская ассоциация (IMA).

Часть помощи уже прибыла во Львовскую область, а часть прибудет в ближайшее время. Это и турникеты для военных, и кровоостанавливающие бандажи, и лекарства для гражданских, которые сложно найти, в том числе медикаменты для детей, страдающих эндокринными заболеваниями.

"Спасибо медикам из разных уголков мира, которые поддержали Украину и украинцев своими пожертвованиями. Помощь уже внесли в базы Минздрава, поэтому медучреждения могут готовить список необходимых вещей. Медикаменты смогут получить и волонтеры, работающие в горячих точках", — отметил Козицкий.

Напомним, во Львовской области развернули нидерландский полевой госпиталь. Также в области уже заработал полевой израильский госпиталь "Блестящая звезда", который будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиска и соседних громад. Еще раньше во Львове американские медики развернули полевой госпиталь, где лечат всех, кто в этом нуждается.