"На Львовщину летело 13 ракет, 2 млн жителей остались без света": какая сегодня ситуация в регионе

Во Львовской области свет вернули 90% населения, во Львове также почти полностью возобновили электроснабжение. Впрочем, ситуация критическая, в регионе будут действовать графики отключения света.

Во вторник, 15 ноября, россияне выпустили по Львовщине 13 ракет, большинство из которых удалось сбить. В результате ракетных ударов три объекта энергетической инфраструктуры в области получили критические повреждения. 2 миллиона жителей Львовской области остались без света. Сегодня, 16 июля, специалисты уже присоединили около 90% населения к сети.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Мы вчера были проатакованы массированной ракетой атакой, на Львовщину летело 13 ракет. Спасибо ПвК "Запад" за их работу, более половины из них были сбиты. Поражены три объекта критической инфраструктуры, в результате чего около 2 миллионов жителей остались без света. За эту ночь благодаря работе ГСЧС а также "Облэнерго", "Укрэнерго" нам удалось присоединить около 90% населения к сети, но ситуация критическая, у нас будут действовать ограничения по мощности, будут действовать графики отключения", — сказал он.

В результате обстрелов пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики стабилизировали его состояние, оно – средней степени тяжести.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, почти по всему городу возобновили электроснабжение.

"Имеем единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим. Подачу воды и отопления возобновили. Вода есть горячая и холодная", — проинформировал он в "Телеграмме".

На маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. По словам Садового, 30% светофоров в городе уже работает.

Массированный обстрел Украины 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля.

В результате массированного ракетного удара РФ по Украине вечером, 15 ноября, без света осталось 80% Львова.

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