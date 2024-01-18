На Львовщине заживо сгорела 2-летняя девочка с дедушкой: подробности трагедии

На Львовщине, в Самборе, огонь унес жизни мужчины с 2-летней внучкой. Пожар возник в одноэтажном 3-квартирном деревянном жилом доме.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Чрезвычайники спасли женщину 1965 года рождения, которая стояла на балконе и звала на помощь.

"На момент прибытия пожарных мансардное помещение было уже охвачено огнем, который быстро распространялся по деревянным конструкциям. Сложность тушения заключалась в сильном загромождении дома", — говорится в сообщении ГСЧС.

В помещении было обнаружено тело владельца квартиры 1962 года рождения и тело его внучки, 2021 года.

"Скорее всего, дедушка пытался спасти ребенка, накрыв его собой", — отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время пожара погибла 82-летняя женщина.

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