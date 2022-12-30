На Львовщине запретили использовать пиротехнику и не отменили комендантский час в новогоднюю ночь

Во Львовской области не изменили продолжительность комендантского часа в новогоднюю ночь. По-прежнему он действует с 00:00 до 05:00. Кроме того, в области запретили использовать все виды пиротехнических средств на период действия военного положения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Прошу всех, кто намерен отмечать этот день, помнить, что в стране идет война, и не забывать, благодаря кому есть возможность продолжать жить, работать, встречаться с родными", — отметил руководитель области.

Он добавил, что в пятницу, 30 декабря, на заседании Совета обороны Львовщины было принято решение о запрете использования всех видов пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов, петард. Этот запрет будет длиться столько, сколько будет действовать военное положение. За соблюдением запрета будет следить Нацполиция и патрульные.



В Новый год и рождественские праздники по восточному обряду в усиленном режиме будут работать органы правопорядка и работники ГСЧС.

"Праздничные богослужения руководители религиозных общин должны установить так, чтобы их начало или завершение не приходилось на период комендантского часа. Также нужно обеспечить проведение трансляций богослужений на онлайн-ресурсах, чтобы минимизировать присутствие верующих в храмах", — сообщил Козицкий.

Запрет использования пиротехники в Украине

В ряде областей Украины запретили использовать пиротехнику: салюты, фейерверки и петарды.

Такой запрет действует, в частности, на Киевщине и Житомирщине на период военного положения.

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