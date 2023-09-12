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На Львовщине заключенный колонии искал для РФ корректировщиков для ударов по объектам энергетики (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Львовщине заключенный колонии искал для РФ корректировщиков для ударов по объектам энергетики (фото)

Обыски СБУ в колонии во Львовской области / Фото: Служба безопасности Украины

Заключенный работал на ФСБ и искал "на свободе" корректировщиков российских ракет.

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ РФ, который отбывая наказание в исправительной колонии, помогал россиянам в подготовке ракетных ударов по военной и критической инфраструктуре области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

Среди основных целей рашистов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции. Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе", — говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание ФСБ "гарантировало" от $1000 до $5000. Сумма зависела от значимости объекта.

Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ. / ©
Переписка узника колонии во Львовской области с агентом ФСБ.

Заключенный попал в поле зрения ФСБ из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, которые выкладывал в "Одноклассниках". Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку заключенного под видом его знакомства с гражданкой России.

Во время обыска у фигуранта изъят скрытый мобильный телефон, используемый для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, СБУ разоблачила еще одну схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста – под видом "церковных миссионеров".

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Дата публикации
Просмотры
402
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