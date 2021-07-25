На Львовщине зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта"

Состояние больных - с положительной динамикой.

В Львовской области зафиксировано три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной администрации.

"Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (два человека) и России (один человек). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой", — говорится в сообщении.

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По информации директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Ореста Чемериса, на исследование в Центр общественного здоровья в город Киев направили шесть тестов ПЦР с подозрением на наличие штамма "дельта". В трех из них подтвердили наличие штамма.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".

Напомним, ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", обнаружено первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Напомним, что в Израиле готовятся к старту испытаний таблеток от коронавируса. Ранее пероральная вакцина уже прошла пробы на животных.

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