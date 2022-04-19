На Львовщине задержали чиновницу из "министерства" оккупированного Крыма, которая агитировала за "русский мир"

Во Львовской области задержали чиновницу так называемого "министерства" оккупированного Крыма, которая агитировала за РФ и была неоднократно награждена оккупационной "властью".
Коллаборантку задержала СБУ, когда она пыталась выехать из Украины через один из пунктов пропуска.
Об этом сообщает СБУ во Львовской области.
Предательница активно сотрудничала с российскими оккупантами и осуществляла подрывную деятельность в Украине. В январе 2022 женщина приехала на материковую территорию Украины.
"Однако бежать назад ей уже не удалось, ведь россия начала так называемую "военную спецоперацию". Поэтому план побега предательница проложила через границу с ЕС на Львовщине дальше — через Белоруссию и Россию. В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 111 ( государственная измена) УК Украины и избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн", — говорится в сообщении.
Продолжается следствие.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения.
Читайте также:
- В Украине обезвредили почти 70 тысяч вражеских боеприпасов с начала полномасштабной войны
- У Медведчука нашли яйца "Фаберже", картины и золото: какие драгоценности кумовьев Путина хотят арестовать
- В Офисе президента заявили, что ЕС "знает рецепт победы" Украины