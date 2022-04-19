На Львовщине задержали чиновницу из "министерства" оккупированного Крыма, которая агитировала за "русский мир"

На Львовщине задержали чиновницу из "министерства" оккупированного Крыма, которая агитировала за "русский мир"

Во Львовской области задержали чиновницу так называемого "министерства" оккупированного Крыма, которая агитировала за РФ и была неоднократно награждена оккупационной "властью".

Коллаборантку задержала СБУ, когда она пыталась выехать из Украины через один из пунктов пропуска.

Об этом сообщает СБУ во Львовской области.

Предательница активно сотрудничала с российскими оккупантами и осуществляла подрывную деятельность в Украине. В январе 2022 женщина приехала на материковую территорию Украины.

"Однако бежать назад ей уже не удалось, ведь россия начала так называемую "военную спецоперацию". Поэтому план побега предательница проложила через границу с ЕС на Львовщине дальше — через Белоруссию и Россию. В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 111 ( государственная измена) УК Украины и избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн", — говорится в сообщении.

Продолжается следствие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения.

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