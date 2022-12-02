На Львовщине ввели новые графики отключения света

Во Львовской области ввели более четкие графики отключений света благодаря определенной стабилизации в энергосистеме Украины.

Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в "Львовоблэнерго".

Теперь свет гарантированно будут подавать дважды в сутки по 4 часа (итого 8 часов). Еще 8 часов возможны отключения при необходимости, а остальное время – 8 часов будет отключение электроэнергии.

график/Львовоблэнерго

"Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период — энергетики это делают", — говорится в сообщении.

график/"Львовоблэнерго"

Всех потребителей разделили на 3 группы. Список потребителей в группах обновлен и скорректирован. Найти свою группу, а также график отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Ситуация с электроэнергией в Украине

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился и по состоянию на утро 30 ноября составляет 27%. Общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем. По его словам, если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то "в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения".

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