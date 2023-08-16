На Львовщине военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему деньги

За превышение служебных полномочий его уволили, а суд оштрафовал "аж" на 17 тысяч грн.

Во Львовской области военный использовал подчиненных для работ на строительстве.

Об этом говорится в постановлении Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Уроженец Яворова был назначен на должность командира пожарного взвода одной из воинских частей.

С апреля 2023 г. "использовал личный состав для решения своих личных потребностей".

По информации Zaxid.net, речь идет о военном Юрии Пидлужном. Издание отмечает, что его подчиненные во время прохождения службы работали на строительстве в селе Дулибы.

Также он "организовал систематический сбор средств для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения" на собственную карточку. В материалах говорится, что средства ему сбрасывали подчиненные, однако суммы не называются.

Подлужного признали виновным в превышении служебных полномочий и оштрафовали на 17 тыс. грн. Также он был уволен с военной службы. На постановление еще может быть подана апелляция.

Напомним, что в Закарпатской области разоблачили главу одного из районных ТЦК и СП, заставлявшего своих подчиненных строить себе дом. Во время обысков у него обнаружили золотой слиток, российскую и советскую символики.

Суд отправил военнослужащих под стражу с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн.

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