На Львовщине военкомат помогал уклонистам бежать за границу: как работала схема и сколько это стоило

Во Львовской области разоблачили руководителя военкомата, врача и солдата-водителя, которые помогали уклонистам во время мобилизации избегать военной службы и бежать за границу. Стоила такая "услуга" 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

Следователи разоблачили руководителя Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, и.о. председателя военно-врачебной комиссии и солдата-водителя этого же центра. Они за 3 тысячи долларов помогли мужчине избежать военной службы и уехать за границу. Ухилянту предоставили фальшивое заключение ВЛК о непригодности к военной службе.

"В "пакет услуг" входила выдача временного удостоверения военнообязанного с отметкой о временной непригодности к службе, что давало право свободно пересекать госграницу. Кроме того, и.о. председателя ВЛК возбудила врача-уролога местной больницы составить акт исследования состояния здоровья без осмотра и анализов. В акт врача внесла ложное заключение о наличии у военнообязанного тяжелых хронических заболеваний в стадиях обострения", — говорится в сообщении.

Четыре фигуранта обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств, совершенном организованной группой по корыстным мотивам;

ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения;

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины — организация служебного подлога, а именно составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного при следующих обстоятельствах.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Радивиловского района Ровенской области получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив о "финансовых обязательствах". Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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