На Львовщине военком с пистолетом избил гражданского: ГБР начало расследование

ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора.

Сотрудники ГБР начали расследование по избиению военкомом гражданского в ТЦК во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как рассказали в ГБР, предварительно событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.

ТСН.ua узнал подробности громкого инцидента, произошедшего во Львовской области между военнообязанными и работниками ТЦК.

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