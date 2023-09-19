На Львовщине военком с пистолетом избил гражданского: ГБР начало расследование

ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора.
Сотрудники ГБР начали расследование по избиению военкомом гражданского в ТЦК во Львовской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Как рассказали в ГБР, предварительно событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).
Сотрудники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.
ТСН.ua узнал подробности громкого инцидента, произошедшего во Львовской области между военнообязанными и работниками ТЦК.
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