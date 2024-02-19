На Львовщине водитель маршрутки насмерть сбил женщину и скрылся

В селе Жировка на Львовщине произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки сбил 52-летнюю женщину и скрылся.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Водитель совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая шла по проезжей части и скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась", – говорится в сообщении полиции.

К розыску водителя привлекали оперативников криминальной полиции совместно со следователями и сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции, а также сотрудниками Управления криминального анализа полиции Львовщины.

Изучив записи камер видеонаблюдения системы, правоохранители установили, что наезд на женщину совершил водитель маршрутного автобуса "БАЗ" – 68-летний львовянин. Транспортное средство изъяли на спецплощадку.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Харьковской области, близ села Новопавловка, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

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