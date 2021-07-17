На Львовщине в жутком ДТП погибли двое молодых людей: несовершеннолетний водитель выжил

Легковушку разбило вдребезги, но водитель выжил.

Ночью субботы, 17 июля, на трассе "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы столкнулись легковушка и грузовик. Двое пассажиров автомобиля погибли, 17-летний водитель без водительского удостоверения остался жив.

Об этом информирует "Варта1".

Инцидент произошел около 4:00 на Львовщине. Погибшими оказались 16-летняя сестра водителя легковушки и 22-летний владелец авто. По словам их родственников, компания ехала в Перемышляны в больницу, потому что у девушки что-то залезло в ухо, оттуда их отправили в Винники.

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