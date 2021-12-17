На Львовщине в шахте произошел обвал породы: погиб 35-летний горняк

На Львовщине в шахте произошел обвал породы: погиб 35-летний горняк

Шахтера пытались спасти медики.

В Сосновке, близ Червонограда Львовской области 17 декабря произошел обвал в шахте "Надежда". В результате погиб 35-летний шахтер.

Об этом в Facebook сообщила депутат Львовского областного совета Анна Ярмола.

"На шахте "Надежда" произошел обвал породы на глубине 500 м. Работник 1986 года, попавший под завал породы, погиб", — сообщила депутат.

Информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он добавил, что медики пытались спасти пострадавшего шахтера, однако его травмы оказались смертельными.

"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", — сообщил Михаил Волынец.

Читайте также: