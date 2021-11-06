На Львовщине в самодельной палатке на окраине города сгорел мальчик: фото

Мать растопила печку-буржуйку и оставила ребенка без присмотра.
В субботу, 6 ноября, 23-летняя жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачев (Львовская область) на территории лагеря ромов погиб ее годовалый сын.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
“В самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб.” – говорится в сообщении.
Мать погибшего мальчика задержана — за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее во Львове в металлическом вагончике, расположенном на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. Погибли 3 человека.
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