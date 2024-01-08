На Львовщине в результате ДТП погибла женщина, пять человек получили ранения

В результате автостолкновения один человек погиб. Еще пятеро, среди которых 13-летний мальчик, доставлены в реанимацию.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в сообщении в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 января, около 21.15, на автодороге «Киев-Чоп» недалеко от села Пасики-Зубрицкие Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Skoda Fabia», 30-летний житель одного из сел района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем «Skoda Fabia», которым управляла 21-летняя жительница Львовского района.

От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля погибла на месте происшествия, а ее пассажиры, 22-летняя львовянка и двое жителей района – 23-летний мужчина и 42-летняя женщина – получили телесные повреждения и были доставлены в реанимацию. Водитель другого автомобиля и его пассажир, 13-летний житель Львовского района, получили телесные повреждения и были доставлены в реанимацию.

Водитель «Skoda Fabia», совершивший смертельное ДТП, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают происшествия.

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп депутат от партии "Батькивщина" насмерть сбил 18-летнюю девушку. Виновником ДТП оказался Андрей Николаенко – сам он говорит, что сотрудничает с ДБР и что за рулем был трезв. Впоследствии в Сети появились кадры с места смертельной аварии.

9 ноября Печерский районный суд Киева избрал народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января.

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