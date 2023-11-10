На Львовщине в куполе церкви обнаружили тайник УПА: как она выглядит

К тайнику в церкви залезали из хоров с помощью лестницы.

Во Львовской области в 120-летней церкви в пограничном селе обнаружили Криевку, в которой скрывались от облав большевиков местные мужчины, в том числе и уповцы.

Об этом пишет zaxid, net.

В настоящее время церковь восстанавливают и готовят к включению в туристические маршруты.

По словам местного отца Романа Грома, о существовании тайника на чердаке церкви люди знали, но особенно туда не лазили, даже боялись об этом говорить.

"Нарабатывая маршруты по проекту БойкоМандры", у меня возникла идея восстановить ее. Мы сделали несколько экспедиционных вылазок вверх, находили на стенах подписи людей, надписи, бытовые указания "возьми, скажи". Они еще неидентифицированы и непрочитаны. Нашли также много. но не гильз, можно предположить, что это место было также схроном оружия уповцев», – пояснил отец Роман.

120-летняя церковь во Львовской области

Также он рассказал, что по преданию старожилов, в тайник в церкви залезали из хоров с помощью лестницы.

"Там места достаточно, там можно было находиться долго, если были запасы пищи. Мы не знаем, когда это место начали использовать как тайник, сколько людей там прятались и в течение какого времени, но знаем о конкретном случае, когда его разоблачили и кто там был" в этот момент", – объяснил священник.

Напомним, во Львове произошел очередной скандал, связанный с принудительной мобилизацией. В Сети появилось видео, как работники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус.

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