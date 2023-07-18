На Львовщине умерла самая старая гусыня Украины: родилась еще во времена СССР (фото)

В последние годы Гага уже потеряла зрение, но все равно каждый день медленно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку.

На Львовщине умерла самая старая гусыня Украины Гага, которой было 38 лет – больше, чем ее владельцу.

Об этом сообщил владелец птицы, блоггер и предприниматель Орест Зуб.

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была самой старой гусыней Украины и умерла на 39 году жизни", – отметил блогер.

Он уточнил, что Гага вылупились из яйца в 1984 году – еще во времена Советского Союза.

"Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома близ Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", — написал Зуб.

Владелец гусыни отметил, что для его семьи Гага была настоящим символом и семья наведывалась к ней почти еженедельно. Блогер поблагодарил соседей, следивших за птицей.

"В последние годы Гага уже потеряла зрение, но все равно ежедневно медленно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, кроме нее, уже никто не ходил. Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гага", – резюмировал Зуб.

Самая старая гусыня Украины/Фото: Facebook-страница Ореста Зуба

Напомним, во Львове на 11 день после российской ракетной атаки под завалами дома обнаружили кота Черчилля. Он был обезвожен и истощен, однако ветеринары говорят, что кот будет жить.

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