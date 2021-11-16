На Львовщине у входа в колледж нашли новорожденную девочку: фото

Младенца подбросили буквально через несколько часов после рождения.
Во вторник, 16 ноября, в городе Новый Раздол (Львовская область) на лестнице столовой местного политехнического профессионального колледжа охранник обнаружил завернутого в шарф младенца.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Полицейские сразу доставили новорожденную девочку в городскую больницу и передали под опеку медиков.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая покинула младенца", — сообщили в пресс-службе.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до трех лет.
В комментарии изданию zaхid.net заместитель главного врача Новораздельской городской больницы Ольга Шелудько сообщила, что доставленная в больницу девочка оказалась здоровой и лишь немного пострадала из-за переохлаждения.
"Вес ребенок — 3150 г, рост — 50 см. Девочку подбросили буквально через несколько часов после рождения", — отметила врач.
В настоящее время младенец находится в детском отделении больницы. Если результаты анализов подтвердят отсутствие проблем со здоровьем девочка будет переведена в дом ребенка.
Напомним, ранее жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачев (Львовская область) на территории лагеря цыган погиб ее годовалый сын.
Читайте также: