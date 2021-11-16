На Львовщине у входа в колледж нашли новорожденную девочку: фото

На Львовщине у входа в колледж нашли новорожденную девочку: фото

Младенца подбросили буквально через несколько часов после рождения.

Во вторник, 16 ноября, в городе Новый Раздол (Львовская область) на лестнице столовой местного политехнического профессионального колледжа охранник обнаружил завернутого в шарф младенца.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские сразу доставили новорожденную девочку в городскую больницу и передали под опеку медиков.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая покинула младенца", — сообщили в пресс-службе.

Фото: Нацполиция

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы сроком до трех лет.

В комментарии изданию zaхid.net заместитель главного врача Новораздельской городской больницы Ольга Шелудько сообщила, что доставленная в больницу девочка оказалась здоровой и лишь немного пострадала из-за переохлаждения.

"Вес ребенок — 3150 г, рост — 50 см. Девочку подбросили буквально через несколько часов после рождения", — отметила врач.

В настоящее время младенец находится в детском отделении больницы. Если результаты анализов подтвердят отсутствие проблем со здоровьем девочка будет переведена в дом ребенка.

Напомним, ранее жительница Закарпатской области сообщила в полицию, что в городе Жидачев (Львовская область) на территории лагеря цыган погиб ее годовалый сын.

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