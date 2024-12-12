На Львовщине у школьника на уроках остановилось сердце

Парень находился в коме, но медики смогли спасти его.
Во Львовской области врачи экстренной медицинской помощи спасли 12-летнего ученика, у которого в школе произошла остановка сердца.
Об этом сообщили в Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Вызов об ухудшении состояния ребенка и судороги медики получили из школы одного из сел Золочевщины.
"У ребенка было кровотечение из ротовой и носовой полости. Я начала компрессию, коллеги совершили санацию полости рта и мониторировали пациента. Считали ритм — фибрилляционный, то есть неравномерный. Провели дефибрилляцию, установили ларингеальную маску, которая обеспечивает доступ к дыхательным путям", — сказала фельдшер медицины неотложных состояний Мирослава Лазарева.
У ребенка остановилось сердце. Мальчику укололи адреналин – и на 6-й минуте реанимации сердечный ритм возобновился. Появился пульс и дыхание, однако ребенок был без сознания.
Медики госпитализировали его в реанимационное отделение Золочевской центральной районной больницы. В стационаре мальчик уже самостоятельно дышал, но все еще находился в коме.
После суток, проведенных в коме, мальчик пришел в себя. По состоянию на данный момент мальчика уже перевели в палату общей терапии.
Напомним, в учебном заведении Приморского района Одессы во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя школьница.
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