На Львовщине у школьника на уроках остановилось сердце

Парень находился в коме, но медики смогли спасти его.

Во Львовской области врачи экстренной медицинской помощи спасли 12-летнего ученика, у которого в школе произошла остановка сердца.

Об этом сообщили в Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вызов об ухудшении состояния ребенка и судороги медики получили из школы одного из сел Золочевщины.

"У ребенка было кровотечение из ротовой и носовой полости. Я начала компрессию, коллеги совершили санацию полости рта и мониторировали пациента. Считали ритм — фибрилляционный, то есть неравномерный. Провели дефибрилляцию, установили ларингеальную маску, которая обеспечивает доступ к дыхательным путям", — сказала фельдшер медицины неотложных состояний Мирослава Лазарева.

У ребенка остановилось сердце. Мальчику укололи адреналин – и на 6-й минуте реанимации сердечный ритм возобновился. Появился пульс и дыхание, однако ребенок был без сознания.

Медики госпитализировали его в реанимационное отделение Золочевской центральной районной больницы. В стационаре мальчик уже самостоятельно дышал, но все еще находился в коме.

После суток, проведенных в коме, мальчик пришел в себя. По состоянию на данный момент мальчика уже перевели в палату общей терапии.

Напомним, в учебном заведении Приморского района Одессы во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя школьница.

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