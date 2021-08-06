На Львовщине три человека попали в реанимацию из-за отравления грибами

Состояние пострадавших — средней степени тяжести.
В селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.
Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатское (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавших — средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются ", — говорится в сообщении.
Напомним:
- В Черновицкой области вся семья — родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу из-за отравления грибами.
- А в Хмельницком мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил.