На Львовщине три человека попали в реанимацию из-за отравления грибами

На Львовщине три человека попали в реанимацию из-за отравления грибами

Состояние пострадавших — средней степени тяжести.

В селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами. Они попали в реанимацию Турковской больницы.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатское (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавших — средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются ", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Черновицкой области вся семья — родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу из-за отравления грибами.

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