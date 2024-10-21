На Львовщине сотрудники ТЦК начали посещать школы: какая цель

Во Львовской области работники ТЦК начали проводить агитации в школах. Они приглашают учащихся поступать в высшие военные учебные заведения.

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Военнослужащие ТЦК рассказывают старшеклассникам об украинской армии, видах вооружения, важности защищать свою страну от оккупантов и возможности, которые предоставляют высшие военные учебные заведения (ВУЗы).

"ВВУЗы сегодня – это качественное и актуальное образование, система мотивационных стипендий, обеспечение проживанием и необходимым имуществом. Обучение проводится бесплатно и по самым высоким государственным стандартам", – рассказали во Львовском ТЦК.

Там подчеркнули, что ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые бы формировали еще более сильную армию в будущем.

Ранее сообщалось, что в Запорожье работник ТЦК стрелял из автомата во время конфликта на улице.

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