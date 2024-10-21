На Львовщине сотрудники ТЦК начали посещать школы: какая цель

Работники ТЦК агитируют школьников поступать в высшие военные учебные заведения.
Во Львовской области работники ТЦК начали проводить агитации в школах. Они приглашают учащихся поступать в высшие военные учебные заведения.
Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
Военнослужащие ТЦК рассказывают старшеклассникам об украинской армии, видах вооружения, важности защищать свою страну от оккупантов и возможности, которые предоставляют высшие военные учебные заведения (ВУЗы).
"ВВУЗы сегодня – это качественное и актуальное образование, система мотивационных стипендий, обеспечение проживанием и необходимым имуществом. Обучение проводится бесплатно и по самым высоким государственным стандартам", – рассказали во Львовском ТЦК.
Там подчеркнули, что ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые бы формировали еще более сильную армию в будущем.
Ранее сообщалось, что в Запорожье работник ТЦК стрелял из автомата во время конфликта на улице.
Читайте также:
- Правильны ли рейды ТЦК на концертах и в ресторанах: мнение Стефанишиной
- Мобилизация по-новому: известный педагог с отсрочкой обновил данные, но рискует попасть в розыск ТЦК
- В Харькове приговорили к тюрьме мужчину, который после ТЦК и ВВК выключил телефон