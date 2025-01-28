На Львовщине служебная овчарка помогла полиции раскрыть воровство сейфа

Овчарка быстро взяла след и привела полицейских к воротам дома, где проживал подозреваемый.

В Стрыйском районе Львовской области полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже сейфа из дома односельчанки. Оперативное раскрытие преступления стало возможным благодаря работе кинолога и его служебной собаки – немецкой овчарки по имени Ева.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В полицию обратилась жительница одного из сел района, которая сообщила об исчезновении сейфа из дома. В нем хранились денежные средства в гривнах и иностранной валюте. Как установили правоохранители, вор проник в дом, повредив металлопластиковое окно.

На место происшествия была привлечена следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой Евой. Овчарка быстро взяла след и привела полицейских к воротам дома, где проживал подозреваемый.

Деньги, которые украл вор / Фото: Полиция Львовской области

Во время обыска в его доме был обнаружен похищенный сейф, часть денег, варежки и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению.

По данному факту следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что львовские киберполицейские разоблачили женщину, которая организовала мошенническую схему и завладела средствами, собранными на закупку дронов для Вооруженных сил Украины. Один из граждан перечислил ей более 765 тысяч гривен в качестве предоплаты.