На Львовщине родились уникальные двойняшки: в разные дни и в разных населенных пунктах

Девочка родилась дома в селе, а ее братик – уже в роддоме Львова.
На Львовщине медики столкнулись с необычным случаем: близнецы родились в разные дни и в разных населенных пунктах.
Об этом рассказали в Львовском областном центре экстренной помощи и медицины катастроф.
Женщина, проживающая в одном из сел недалеко от Львова, должна была родить близнецов 17 февраля, но у нее преждевременно начались схватки.
"Мы позвонили беременной сказать, чтобы собирала вещи, взяла обменную карту. А нам говорят: поздно, кажется, будет рожать дома", — рассказывает фельдшер "скорой" Леся Никула.
Девочка родилась до приезда медиков.
"Я ребенка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину, говорю, есть хорошая здоровая девочка, смотрите, какая красавица. А мама (или уже бабушка) говорит: а еще должен быть мальчик", — рассказывает врач.
Медики вызвали на подмогу еще одну карету "скорой". Маму увезли в одной машине, а девочку – в другой.
"Вот так вот кортежем, под завывание сирен, на скорости около 150 км/ч. мы примчались в перинатальный центр", — рассказывает фельдшерка.
Она обратила внимание, что девочка родилась однажды в населенном пункте Львовщины, а ее братик — на следующий день во Львове. Подобного случая за время своей работы на "скорой" женщина не вспоминает.
Напомним, что в разница в 15 минут позволила двойням из США родиться в разные дни, месяцы и годы.
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