На Львовщине пьяный мотоциклист сбил четырехлетнего мальчика

Во Львовской области в селе Яблунив, 21 апреля, в результате наезда нетрезвого мотоцикла пострадал четырехлетний мальчик.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля, около 19:00, в селе Яблунив Самборского района", — говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, водитель мотоцикла "Форте 250", 34-летний местный житель, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, жителя того же села. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту следственные отделения полиции №2 Самборского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области автомобиль сбил 23-летнюю беременную женщину и ее 4-летнего сына. Ребенок погиб на месте трагедии, еще нерожденный младенец умер в утробе матери.

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