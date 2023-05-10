На Львовщине произошло жуткое ДТП с погибшими: движение по трассе "Киев-Чоп" перекрыто (фото)

Посреди трассы столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Во Львовской области, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов, вечером 10 мая произошло смертельное ДТП. Движение по трассе "Киев-Чоп" полностью перекрыто.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

ДТП произошло вечером 10 мая на автодороге Киев — Чоп, 588 км. По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Судя по фото, опубликованным патрульной полиции Львовщины, от удара грузовик опрокинулся и взлетел в кювет. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. В патрульной полиции сообщили, что в аварии есть погибшие.

"Ориентировочно два часа движение по этому участку будет полностью закрыто. Транспортные средства направляются в объезд через город Жидачев", — подчеркнули в полиции.

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. / Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Ранее стало известно, что в Хустском районе Закарпатской области в воскресенье, 7 мая, произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека и многие пострадали.

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