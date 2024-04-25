На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металлолома: есть погибшие

Полиция открыла дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов.

В Яворивском районе Львовской области произошел взрыв в пункте приема металлолома во время взвешивания металла, в результате чего два человека погибли, еще один человек был ранен.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области.

По предварительным данным правоохранителей, 24 апреля 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы в пункт приема металлолома в селе Старый Яр. При взвешивании металла прогремел взрыв.

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В результате взрыва на месте происшествия погибли мужчина, который привез металлолом, и 42-летняя владелица пункта приема — местная жительница. Другая женщина, которая привезла металлолом вместе с соседом, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники и криминалисты полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причину взрыва.

По факту взрыва возбуждено уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов.

К слову, 24 апреля на парковке в Николаеве прогремели два взрыва, в результате которых погибли двое военных, еще двое получили ранения, а также пострадали пятеро спасателей.

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