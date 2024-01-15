На Львовщине полковник ТЦК безосновательно исключал из учета мужчин: как его наказали

Чиновник безосновательно исключил из военного учета двух офицеров запаса с правом беспрепятственного выезда за границу.
Золочевский райсуд Львовщины признал виновным чиновника одного из районных ТЦК и СП, полковника Петра Марусина в небрежном отношении к военной службе. Чиновник безосновательно исключал из военного учета офицеров запаса.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение суда в январе 2024 года.
В постановлении суда говорится, что полковник во время работы в одном из районных ТЦК Львовщины в марте и октябре 2022 года безосновательно исключил из военного учета двух офицеров запаса с правом беспрепятственного выезда за границу.
Заметим, что на период действия военного положения постановления ВВК по поводу офицеров запаса должны обязательно утверждаться штатной комиссией региона. И только таким образом офицер запаса не может быть исключен из военного учета. В этом случае документы были оформлены ненадлежащим образом.
На судебное заседание Марусин не явился, но подал заявление о признании своей вины в халатном отношении к военной службе.
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Суд признал полковника виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 2465 грн. На постановление суда еще может быть подана апелляция.
К слову, ранее на Львовщине к испытательному сроку заключения был приговорен дальнобойщик, который пытался вывезти своего сына за границу, чтобы его не мобилизовали.
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