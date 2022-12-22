На Львовщине погибли два человека во время пожара: фото

В результате пожара погиб 63-летний мужчина и 47-летняя женщина.

В селе Верчаны Стрыйского района Львовской области в результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщил в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

Спасатели получили сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в стаду, 21 декабря, в 19:55.

К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения к месту вызова здание было охвачено огнем. Спасатели сразу же начали ликвидировать возгорание.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв. м, деревянное перекрытие на площади 15 кв.м, 3 деревянных двери, 2 деревянных окна, повреждено деревянное перекрытие на площади 50 кв. м и 2 деревянных окна.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины, 1959 года рождения и женщины, 1975 года рождения.

В 20:19 пожар локализовали и в 21:03 ликвидировали.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Смертельные пожары

В ночь на 18 декабря произошел пожар в частном доме в селе Годовица Сокольнической громады возле Львова. В результате возгорания погибли двое жителей дома.

15 декабря на Волыни в результате пожара в жилом доме погиб отец с сыном. Мужчинам было 52 и 24 года.

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