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На Львовщине поезд столкнулся с микроавтобусом

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На Львовщине поезд столкнулся с микроавтобусом

"Укрзализныця"

Поезд въехал в автомобиль на переезде.

Во Львовской области на переезде поезд въехал в микроавтобус. Пострадавших среди пассажиров транспортного средства и сотрудников железной дороги нет.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственные действия на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск следует с задержкой на полтора часа", — говорится в сообщении.

Микроавтобус перевозил гуманитарную помощь.

Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта.

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