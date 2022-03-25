На Львовщине поезд столкнулся с микроавтобусом

Поезд въехал в автомобиль на переезде.
Во Львовской области на переезде поезд въехал в микроавтобус. Пострадавших среди пассажиров транспортного средства и сотрудников железной дороги нет.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственные действия на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск следует с задержкой на полтора часа", — говорится в сообщении.
Микроавтобус перевозил гуманитарную помощь.
Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта.
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