На Львовщине переселенцы строят экодома из конопли (фото)

На работу пригласили людей из разных уголков Украины, которые из-за войны потеряли свои дома и работу.

Во Львовской области, в селе Горишнее, вынужденные переселенцы выкупили заброшенную ферму и создали экологическое производство, во время которого возводят дома из конопли.

Об этом сообщает Общественное.

Строительство осуществляют украинцы во главе с директором общественной организации Go friends, который переехал во Львовскую область из Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Организация выкупила заброшенную ферму и окружающую территорию и начала ее восстанавливать.

Мы нашли эту ферму, начали частично выкупать. Посадили картофель больше гектара, собрали 7 тонн картофеля. Летом здесь работало около 15 переселенцев и люди, у которых нет рабочих мест” – рассказал директор.Евгений Моисеев.

По его словам, концепция экофермы состоит в том, что переселенцы здесь будут не только работать и обеспечивать себя продуктами, но и жить. Они сами для себя строят жилье, рассчитанное на сотню людей.

“Это здание – экодом из конопли. Конопля смешивается с известью и такой глиняный укрепитель. Здесь есть 30 комнат. Это стопроцентный экодом, он очень теплый. У каждой семьи будет свой санузел и туалет” – добавил он.

Добавим, что украинцы могут получить от ООН помощь в размере 6600 грн. Подать заявку онлайн или самостоятельно невозможно.

Читайте также: