На Львовщине осталось 20 тыс. свободных мест для переселенцев: местных просят помочь

На "Арене Львов" работает центр, поселяющий людей из пострадавших регионов.

Во Львовской области осталось 20 тыс. свободных мест для переселенцев из других регионов Украины. Однако власть работает над увеличением.

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Об этом сообщил глава Львовской ВГА Максим Козицкий.

Так, на "Арене Львов" работает центр, поселяющий людей из пострадавших регионов, в частности:

временно поселяет тех, кто направляется за границу, останавливается у родственников и знакомых или решил самостоятельно найти себе жилье. Бывает, люди прибывают на вокзал поздно вечером или ночью, поэтому им помогают с ночевкой во Львове и окрестностях.

на длительный срок поселяет тех, кто решает остаться на Львовщине, но негде жить. Людей направляют в государственные и коммунальные учреждения – санатории, общежития, школы, детсады. В основном это Борислав, Дрогобыч, Червоноград.

"На этот момент имеем почти 20 тысяч свободных мест. 101 тысяча – уже заселены. К счастью, начали работать "зеленые коридоры" для спасения людей. Поэтому нужно еще больше мест, где мы можем приютить наших земляков. Прошу руководителей общин провести на своих территориях инвентаризацию объектов, где можно за считанные дни создать условия для проживания вынужденных переселенцев. Обращаюсь к жителям Львовщины! Если вы или ваши знакомые имеете дом, дачу, где никто не проживает, сообщайте главам территориальных общин", — говорится в сообщении.

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