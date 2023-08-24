На Львовщине офицер заставлял подчиненных солдат строить его двухэтажный дом

А жена горе-командира продавала солдатам продукты, выделяемые государством бесплатно для обеспечения армии.

Во Львовской области заместитель командира одной из воинских частей заставлял подчиненных бойцов строить для него имение.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

С середины июля этого года солдаты вместо выполнения своих обязанностей работали на частном объекте командира. К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.

Продаёт солдатам продукты, которые выделяло государство бесплатно

Кроме того, злоумышленник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. По данным правоохранителей, в нем продавали продукты, которые государство официально выделяло для военных.

В настоящее время состоялись обыски по месту жительства горе-командира. Правоохранители изъяли документацию и большую сумму денег в разной валюте.

Найденные деньги

Заместитель командира подозревается в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области военный заставлял подчиненных работать на строительстве и перечислять ему средства.

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