На Львовщине обнаружили "нелегалку" из РФ: как ее наказали

Во Львовской области обнаружили россиянку, которая нелегально находилась на территории нашего государства. Женщину выдворили за пределы Украины и запретили въезд на 8 лет.

Об этом сообщает Миграционная служба Львовской области.

Отмечается, что гражданка РФ неоднократно нарушала миграционное законодательство: впервые после окончания срока удостоверения не покинула территорию Украины; во второй раз – попыталась легализовать пребывание с помощью фиктивного брака в Одессе.

Нарушительницу во Львове в августе этого года обнаружили работники миграционной службы Львовской области. Было принято решение о его принудительном выдворении.

Гражданку страны-агрессорки поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства "для обеспечения исполнения решения о принудительном выдворении за пределы территории Украины".

В октябре работники отдела миграционного контроля выдворили гражданку за пределы территории Украины. Так же россияне запретили въезд на территорию нашего государства сроком 8 лет.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили мужчину с паспортами России и Швеции.

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